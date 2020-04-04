Трепак: Замовники і організатори нападу на Гандзюк можуть уже "накривати стіл"

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Після відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака в справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк навряд чи можливий істотний прогрес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Трепак розповів в інтерв'ю.

"Найоптимістичніша перспектива подальшого розслідування, на мій погляд, це утримати ті позиції, на які ми вийшли. Якщо прокурорам не будуть заважати, то вони належно їх процесуально закріплять і приймуть відповідні процесуальні рішення.

А ось на рахунок подальшого ривка у цій справі – у мене великі сумніви.

Успіх у розслідуванні складних справ забезпечується поєднанням кількох моментів: вмінням скласти і тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих і прокурорів.

У будь-якому разі замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть уже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи".

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Трепак розповів, що за кілька місяців у "справі Гандзюк" був зроблений прорив.

Однак практично одночасно з ним подав у відставку начальник департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Олег Денега. Саме цей департамент під його керівництвом займався розслідуванням "справи Гандзюк" і справи про діяльність злочинної організації, що діяла на території Херсонської області.

Тепер же, за словами Трепака, "справою Гандзюк" займається новопризначений заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Він також займається справою про вбивство Павла Шеремета. Водночас інший заступник генпрокурора Андрій Любович курує справи Майдану.

"Генпрокурор віднесла до сфери відповідальності Любовича ДБР і справи Майдану (наразі вони розслідуються ДБР), а Симоненка – слідство Нацполіції і СБУ.

Справами про вбивство Шеремета і про напад на Гандзюк тепер безпосередньо займається Симоненко. Наскільки я знаю, він уже як один з процесуальних керівників увійшов до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі Гандзюк".

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