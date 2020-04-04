Помер вчений, політик і громадський діяч Іван Вакарчук

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У 73 роки помер український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат і ексглава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в фейсбуці.

"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь", - написав В'ятрович.

Про причини смерті не повідомляється.

Іван Вакарчук - доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, був міністром освіти і науки України в 2007-2010 роках, багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році отримав звання Героя України. Іван Вакарчук - батько народного депутата, лідера партії "Голос", фронтмена рок-групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Івана Олександровича.

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