Шостий летальний випадок від COVID-19 підтвердили в Івано-Франківській області

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В Івано-Франківській області підтвердили шостий випадок смерті від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

"Станом на 9 годину 4 квітня в Івано-Франківській області отримані 93 позитивні результати на COVID-19, з них 6 летальних", - повідомили в пресслужбі ОДА.

Зазначається, що летальний випадок від коронавірусу зафіксовано в Тлумацькому районі.

За офіційною інформацією, жінка хворіла на пневмонію і у неї була підозра на COVID-19.

Раніше на Прикарпатті лабораторно було підтверджено 81 випадок захворювання коронавірусом, з яких 5 були летальні.

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