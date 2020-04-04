Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

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Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американське видання The New York Times виправити карту щодо пандемії COVID-19, де окупований Крим відзначений як "російська" територія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольство України в США в твіттері.

"New York Times зробило невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні - виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Раніше повідомлялося, що The New York Times опублікувало карту, в якому зазначило кількість захворілих новою коронавірусною інфекцією в різних країнах. При цьому анексований Крим там позначили російською територією.

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Окуповані території - Крим і Донбас
Крим посольство США
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Топ коментарі
+6 Чайка Київ
На расії почнуться "голодні" бунти Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7011
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04.04.2020 13:32
+6 Sergey Bardo
А в суд подать боимся?
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04.04.2020 13:35
+5 Zelya Vsyo
А почему на этой же карте Кенигсберг изображён частью параши? Пора исправить...
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8436
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04.04.2020 13:34
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