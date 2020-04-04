Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

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Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

Прикордонники не випустили з країни трьох чоловіків і жінку, які кілька днів тому повернулися в Україну і підписали угоду про обов'язкову самоізоляцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"Троє чоловіків та одна жінка – усі громадяни України, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо.

Під час виявлення правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадян вирішить суд.

Невпинно звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя людей, зокрема ваших рідних та близьких людей! Шановні громадяни! вкотре нагадуємо, що за порушення правил з карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн".

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Коронавірус і карантин
Держприкордонслужба карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 вау
Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1842
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04.04.2020 13:36
+8 вау
Нацбанк громко и с гордостью отчитался что гривна укрепилась.
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3538
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
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04.04.2020 13:41
+7 Дилетант Дилетантов
НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
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04.04.2020 13:39
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