Окупанти обстріляли позиції воїнів ЗСУ поблизу н.п. Оріхове, Славне і Водяне, - Міноборони

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Окупанти обстріляли позиції воїнів ЗСУ поблизу н.п. Оріхове, Славне і Водяне, - Міноборони

Незаконні збройні формування від початку доби у вівторок 3 рази порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення.

З 08.55 від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм та вели вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів по нашим оборонцям Оріхового.О 09.20 з напрямку від окупованого села Сигнальне, ворог застосував великокаліберні кулемети по наших захисниках селища Славне.

З 09.30 також з великокаліберних кулеметів окупанти розпочали обстріл оборонців Водяного.

Наші воїни гідно придушували ворожу збройну активність із незаборонених зразків озброєння та дали ворогу гідну відсіч. За наявною інформацією, внаслідок прицільного ворожого вогню бойових втрат серед мужніх захисників України немає", - додали  у відомстві.

Операція Об'єднаних сил
Міноборони обстріл операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
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А ти пам"таєш що ти писав раніше?
Оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное, - Минобороны - Цензор.НЕТ 981
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04.04.2020 14:08
+1 Шрек Баблокат
за поребриком в Рашке очередной дом взорвался (или взорвали.. хз).. вообщем, если короновирус не убьет Россиюшку, то росиянцы сами её добьют..
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв


В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что взрыв произошел в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Один из подъездов обрушился полностью, с первого по пятый этаж. Информации о пострадавших нет.
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04.04.2020 14:00
+1 Анатолий Викторович 69e8413b
Ну и какой ты там мир в глазах у хуйла увидел? ишак оманский ?
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04.04.2020 14:37
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