У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли

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У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли

У Сполучених Штатах Америки в результаті епідемії COVID-1 померли вже 7 159 людей, в країні зараз зареєстрували 277 522 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє сайт Worldometer.

Наступними після США в статистичній таблиці за кількістю хворих COVID-19 йдуть Іспанія (124 736 випадків, з них 11 198 - летальних) і Італія (119 827 випадків COVID-19, з них 14 681 летальних).

12 283 пацієнта одужали від коронавірусу в США за станом на сьогодні.

У світі поки зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 особи одужали.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

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Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 NonCFist
Люто... Беда пришла.
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04.04.2020 14:02
+5 вау
Я ни на что не намекаю, но до Зеленского такого в мире не было.
Скорее всего, если его удалить, то может всё и наладится !
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04.04.2020 14:20
+4 Bigukrman я
у нас тоже много умирает, но от насморка и гриппа.
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04.04.2020 14:06
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