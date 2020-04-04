У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

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У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

8 підозр на COVID-19, які відпрацювали фахівці вірусологічної лабораторії Кіровоградського обласного лабораторного центру вночі, підтвердилися. В цілому на сьогодні серед жителів Кіровоградської області зафіксовані 23 випадки захворювання коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"18 осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, зафіксовані в Кропивницькому, 2 - у Кропивницькому районі, 3 - у Долинському районі", - йдеться в повідомленні.

Як прокоментував Балонь, сьогодні в Кіровоградський обласний лабораторний центр надійдуть чергові біологічні матеріали людей, що входять в коло контактних осіб у раніше підтверджених випадках. Всі вони будуть обстежені методом ПЛР-тестування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 випадків COVID-19 зареєстровано на Кіровоградщині, ще дві підозри перевіряють

Коронавірус і карантин
карантин Кіровоградщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 юра Лонг
Двадцать три заболели грпом в области карантин да при совке в классе столько болело и карантин не давали масок не носили через пару недель все закнчивалось.Может тогда мы десятки тких корон пережили и не заметили.Бо был уже колективный имунитет. Шведы дурнее нас. И советские врачи тоже.Если нельзя остановить тогда нужно возглавить.
50% перенесут вирус так и не заболеют еще 40% почихают и так не узнав что болели
Зато в старости будет имунитет. Шведы так тоже думают.
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04.04.2020 15:35
+1 вау
Тбилиси по ночам.. В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4498 В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 8415В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4455В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 6543
напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх на три месяца и кредитные каникулы.................
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04.04.2020 15:13
+1 ALEX SUROVV
дебилизм и списание кучи денег
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04.04.2020 15:21
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