У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.
"18 осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, зафіксовані в Кропивницькому, 2 - у Кропивницькому районі, 3 - у Долинському районі", - йдеться в повідомленні.
Як прокоментував Балонь, сьогодні в Кіровоградський обласний лабораторний центр надійдуть чергові біологічні матеріали людей, що входять в коло контактних осіб у раніше підтверджених випадках. Всі вони будуть обстежені методом ПЛР-тестування.
50% перенесут вирус так и не заболеют еще 40% почихают и так не узнав что болели
Зато в старости будет имунитет. Шведы так тоже думают.
напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх на три месяца и кредитные каникулы.................