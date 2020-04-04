Крім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков

2065 82
Крім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков

Крім 20 медиків, що полетіли на допомогу колегам в Італію, Україна готує для відправки туди вертоліт-реанімацію і спеціальний вантаж дезінфекційних засобів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід", - додав Арсен Аваков.

3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом у лікарні.

Також читайте: За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

Коронавірус і карантин
Аваков гелікоптер Італія карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16 Evgena Zabroda
українцям не треба?
показати весь коментар
04.04.2020 15:42
+16 Виктор Потоцкий c0ec5c80
У нас война идёт уже 6 лет, 14000 народу убито,а итальянцам ПОХЕР. Может чем помогли, я что-то пропустил? Умник? Может хотя бы ящик патронов прислали? Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков - Цензор.НЕТ 1412
показати весь коментар
04.04.2020 15:46
+11 Igor L
Аваков рятує своє італійське громадянство та віллу в Італії! За це Авакова потрібно зняти з посади і віддати під суд! Це залишення громадян України в небезпеці під час епідемії небезпечного захворювання - вивезення з країни критично важливого обладнання та фахівців!
показати весь коментар
04.04.2020 15:46
Дивитись коментарі