Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков

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Крім 20 медиків, що полетіли на допомогу колегам в Італію, Україна готує для відправки туди вертоліт-реанімацію і спеціальний вантаж дезінфекційних засобів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід", - додав Арсен Аваков.

3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом у лікарні.

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