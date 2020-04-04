У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції

1778 21
У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції

Поліція Греції виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення заборони на необов'язкове пересування містом. Значну частину цих коштів буде спрямовано до системи охорони здоров'я.

Про це пише в суботу місцева газета "Катімеріні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з даними поліції Греції, з 23 березня до 3 квітня було виявлено 17 358 порушень серед громадян, кожен із яких отримав штраф на 150 євро за те, що покинув свій будинок без нагальної причини. Загалом розмір штрафів перевищив 2,6 млн євро.

Крім того, поліція виявила 330 порушень, штраф за кожне з яких становив 5 тис. євро. Це, зокрема, магазини, які не зачинилися для відвідувачів. Загалом ці штрафи перевищили 1,6 млн євро.

Читайте також: Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко

Більшість порушень зафіксовано в області Аттика, до якої належать Афіни, в Салоніках, на Іонічних островах.

Представник поліції Іоанна Родзіокоу заявила, що більшість громадян країни дотримуються запровадженої заборони, що дозволяє сповільнити швидкість поширення вірусу, і що поліція Греції їм за це вдячна.

Читайте також: Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

Коронавірус і карантин
Греція карантин штраф COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 Серая Лиса
Прям вижу, как у аваковских соколят, после этой новости слюна с клыков закапала.
показати весь коментар
04.04.2020 16:11
+6 Igor V 184bb5c7
Пока в Украине карантин и люди сидят по домам, зельцман с дЕрьмаками продолжают безнаказанно грабить страну.
показати весь коментар
04.04.2020 16:11
+4 кацахол
Та їх і так аж розриває від відчуття вседозволеності. У нас уже до людей на городах доколупуються.
показати весь коментар
04.04.2020 16:16
Дивитись коментарі