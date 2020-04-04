У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції

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Поліція Греції виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення заборони на необов'язкове пересування містом. Значну частину цих коштів буде спрямовано до системи охорони здоров'я.

Про це пише в суботу місцева газета "Катімеріні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з даними поліції Греції, з 23 березня до 3 квітня було виявлено 17 358 порушень серед громадян, кожен із яких отримав штраф на 150 євро за те, що покинув свій будинок без нагальної причини. Загалом розмір штрафів перевищив 2,6 млн євро.

Крім того, поліція виявила 330 порушень, штраф за кожне з яких становив 5 тис. євро. Це, зокрема, магазини, які не зачинилися для відвідувачів. Загалом ці штрафи перевищили 1,6 млн євро.

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Більшість порушень зафіксовано в області Аттика, до якої належать Афіни, в Салоніках, на Іонічних островах.

Представник поліції Іоанна Родзіокоу заявила, що більшість громадян країни дотримуються запровадженої заборони, що дозволяє сповільнити швидкість поширення вірусу, і що поліція Греції їм за це вдячна.

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