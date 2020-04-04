На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

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На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

У Волинській області від пневмонії, викликаної коронавірусом, помер водій швидкої допомоги однієї з районних лікарень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Упродовж останньої доби на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусної інфекції.Чотири - у осіб, які контактували з хворим COVID-19 і три - у осіб, у яких була підозра на COVID-19.

Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19.

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Коронавірус і карантин
Волинь карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 18c49ed2
О чем и говорится. Такими темпами у нас медиков для борьбы с заразой не останется. Все будут или больны или на обсервации.
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04.04.2020 16:30
+12 18c49ed2
На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи - Цензор.НЕТ 5039
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04.04.2020 16:33
+12 кацахол
А мені десять масок видали, спасибі Зеленському!
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1100
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04.04.2020 16:35
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