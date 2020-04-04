Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що держава контролює ситуацію з цінами на продовольчі товари, та прогнозує зниження цін на пальне на АЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає", - зазначив Зеленський на традиційній селекторній нараді з участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

На прохання президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

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