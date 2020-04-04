"Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

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"Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

До законопроєкту про банки подано понад 5 тис. поправок із метою заблокувати його розгляд.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що справжня битва за країну тільки починається. Адепти дефлоту підуть на будь-який злочин проти українського народу, тільки щоб повернути банк своєму господарю. Навіть за рахунок повного банкрутства держави та занурення її у хаос. Навіть за рахунок блокування роботи парламенту в умовах епідемії та необхідності ухвалення швидких рішень.

Громадяни країни "Приват" пішли раніше второваним шляхом ОПЗЖ - вони вирішили затягнути розгляд законопроєкту про банки, подавши 5 000 правок. У них є ще час для подачі додаткових правок, і, не відкидаю, їхня кількість може зрости до 10 000", - написав Чернєв.

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Нардеп зазначив, що розглядати "творчість" колег доведеться довго. "За цей час вони, мабуть, розраховують залякати або купити частину депутатів для того, щоб провалити голосування за банківський закон у другому читанні", - вважає Чернєв.

"Але і ми не маємо наміру здаватися. Будемо розглядати поправки, скільки знадобиться", - запевнив він.

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Топ коментарі
+27 Стрелок
ты реально думаешь что против было бы 30 млн из которых идейных максимум шестая часть а остальные - тупое быдло которое верит телевизору? я тебя могу разочаровать. кстати - именно это тупое быдло и порвет вазелина на тряпки когда пойме что его поимели. когда землю жрать с голода будет. потому что вечно нищее и завидуующее всем кто успешнее.
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04.04.2020 18:06
+20 Den Tar
А тем временем Пуйло опять опозорилось на весь мир. Британская пресса пишет что "помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом" оказалась бесполезной. Вместо эпидемиологов кремль прислал разведчиков ГРУ
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04.04.2020 18:05
+17 Стрелок
у пороха и порохоботов болит за Украину
но вам дегенератам это не помещается в голову. вы тупые.
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04.04.2020 18:11
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