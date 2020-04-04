Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко

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Два десятки українських медиків прибули до Італії з гуманітарною місією підтримки своїх італійських колег.

Як повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, за задумом глав МВС Арсена Авакова і МОЗ Максима Степанова, наші медики мають вивчити досвід боротьби з небезпечним коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через Zoom для тисяч українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів, інформує Цензор .НЕТ.

"А потім, через два тижні, коли в Україні очікується пік епідемії, наші медики повернуться і використають отриманий в Італії досвід для порятунку життів українців.

На тлі того, що багато країн Європи відмовили Італії в допомозі в скрутну хвилину, рука допомоги, простягнута Україною, обов'язково повернеться до нас сторицею", - впевнений чиновник.

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Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх відправлять або на двотижневу обсервацію, або надавати допомогу хворим на коронавірус у лікарні.

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