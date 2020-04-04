Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко

3352 119
Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко

Два десятки українських медиків прибули до Італії з гуманітарною місією підтримки своїх італійських колег.

Як повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, за задумом глав МВС Арсена Авакова і МОЗ Максима Степанова, наші медики мають вивчити досвід боротьби з небезпечним коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через Zoom для тисяч українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів, інформує Цензор .НЕТ.

"А потім, через два тижні, коли в Україні очікується пік епідемії, наші медики повернуться і використають отриманий в Італії досвід для порятунку життів українців.

На тлі того, що багато країн Європи відмовили Італії в допомозі в скрутну хвилину, рука допомоги, простягнута Україною, обов'язково повернеться до нас сторицею", - впевнений чиновник.

Читайте також: Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков

Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко 01

Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх відправлять або на двотижневу обсервацію, або надавати допомогу хворим на коронавірус у лікарні.

Дивіться також: Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков. ФОТО

Коронавірус і карантин
Італія карантин лікарі Геращенко Антон COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
Брехня. Вони там працюватимуть, і в них не буде часу записувати відоси.
показати весь коментар
04.04.2020 18:17
+12 Ksenia VB
На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186801

Собі, своїй країні допомогти не пробували ?
показати весь коментар
04.04.2020 18:18
+12 Ksenia VB
в Італії померли 62 лікарі.
думаєте, вони приїдуть до нас ?
а час пік ми не побачимо, бо влада так і не спромоглась дістати тести.
показати весь коментар
04.04.2020 18:19
Дивитись коментарі