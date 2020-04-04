Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

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Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС біля Широкиного (зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру), Славного і Водяного (з великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ тричі вдалися до мінометного обстрілу позицій Об'єднаних сил.

Поблизу Оріхового ворог у напрямку Золотого-5 випустив по наших опорних пунктах дев'ять мін 82-го калібру і сім пострілів із гранатометів різних систем.

Біля Новотошківського противник застосував міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін.

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Позиції Об'єднаних сил у районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що на дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 3 квітня найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, постраждалих серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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