Найманці РФ із протитанкових гранатометів обстріляли житловий сектор Верхньоторецького, поранено жінку, - пресцентр ОС

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Сьогодні, 4 квітня, близько 17:00 збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по населеному пункту біля лінії розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецьке, який значно віддалений від позицій Об'єднаних сил. Унаслідок розриву гранати зазнала осколкового поранення в ногу місцева жителька, громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку", - йдеться в повідомленні.

Жінку оперативно доставили ​​в міську лікарню Торецька, їй надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК і цивільно-військового співробітництва ОС.

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"Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних місцевих жителів і підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму", - йдеться в повідомленні.