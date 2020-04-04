7 млн власників паїв зможуть по-справжньому користуватися своєю землею, а державну і комунальну землею не продаватимуть, - Порошенко

3915

7 млн громадян України, які 20 років тому отримали земельні паї, весь цей час не могли повноцінно розпоряджатися своєю власністю. Після ухвалення земельного закону вони нарешті стануть повноправними власниками свого майна.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також зазначив, що завдяки ультиматуму фракції в законі передбачено заборону продажу державної та комунальної землі, а також інші запобіжники, зокрема щодо концентрації наділів, контролю походження коштів,

"Цей закон - не про продаж української землі. Цей закон - про запуск ринку землі для 7 мільйонів громадян, які не рік, не два і не п'ять, а двадцять років тому отримали земельні паї. У власність отримали землю. Власність - це володіння, користування і розпорядження. А їм видали "фільчині папірці". І вони з цією землею, їхньою власністю, уже двадцять років - покоління нею володіє - не мали до цього доступу", - нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Україна до ухвалення цього закону перебувала у переліку шести держав, де немає ринку землі. Це – Північна Корея, Венесуела, Конго, Куба і Таджикистан. Порошенко наголосив, що рівень життя селян у цих країнах надзвичайно низький. Інвестиції в такі країни не надходять.

Читайте також: Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

"Фермеру, який не може розпоряджатися своєю землею, йому не буде звідки вкладати гроші", - зазначив Порошенко. За його словами, внаслідок відкриття ринку землі Україна зможе розвинути аграрний сектор, збільшити його ефективність і запропонувати світу більшу кількість аграрної продукції.

Порошенко також зазначив, що земельний закон є складовою частиною для порятунку економіки від дефолту.

"А чому ж у нас зараз є загроза дефолту? Бо від початку цього року до державного бюджету України – ще до коронавірусу – не надійшло, за офіційними твердженнями Міністерства фінансів, майже 30 мільярдів гривень. Якщо зараз не буде прийнято необхідні рішення для покриття дефіциту бюджету у зв’язку з падінням економіки, у нас будуть соціальні заворушення.

Читайте також: Усі ключові поправки від фракції "ЄС" у законі про землю враховані, зокрема про заборону продажу землі росіянам, - Герасимов

А соціальні заворушення означатимуть, що цим скористається Росія. Не треба забувати, що, крім викликів пандемії і економічної кризи, у нас ще є війна. І я не хочу, щоб окремі лідери політичних сил за волосся Україну втягнули в Росію. І я буду проти цього боротися", - наголосив Порошенко.