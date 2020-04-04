У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

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У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

У Великій Британії від коронавірусу упродовж останньої доби померло 708 осіб, загальна кількість летальних випадків у країні наразі становить 4 313.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли внаслідок коронавірусу у Британії. Це призвело до збільшення кількості померлих у країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні Daily Mail.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб (до 41 903 випадків), що є найменшим добовим показником за чотириденний період.

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Коронавірус і карантин
Велика Британія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
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04.04.2020 20:23
+9 вау
В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 7814
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04.04.2020 20:22
+7 вау
Маски при вході в магазини, торгові центри, аптеки, лікарні, мають бути видані безкоштовно кожному клієнту закладу.
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 2168
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04.04.2020 20:24
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