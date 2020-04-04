У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

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У Великій Британії від коронавірусу упродовж останньої доби померло 708 осіб, загальна кількість летальних випадків у країні наразі становить 4 313.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли внаслідок коронавірусу у Британії. Це призвело до збільшення кількості померлих у країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні Daily Mail.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб (до 41 903 випадків), що є найменшим добовим показником за чотириденний період.

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