У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли внаслідок коронавірусу у Британії. Це призвело до збільшення кількості померлих у країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні Daily Mail.
Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб (до 41 903 випадків), що є найменшим добовим показником за чотириденний період.
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Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.