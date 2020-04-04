86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

4756 98
86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 квітня 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, більшість мала супутні захворювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.

86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ 01

Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%).

За віковим розподілом:
30-39 років - 2 особи;
40-49 років - 2 особи;
50-59 років - 9 осіб;
60-69 років - 9 осіб;
70-79 років - 5 осіб;
80-89 років - 1 особа.

Дивіться також: Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

61% - серцево-судинні захворювання;
40% - цукровий діабет;
13% - новоутворення;
4% - захворювання нирок;
9% - захворювання легенів;
4% - ожиріння.

"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

Всі 28 померлих пацієнтів були госпіталізовані. З них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я смертність ЦГЗ COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13 ptn hlo 428037f7
86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 107
показати весь коментар
04.04.2020 20:57
+9 саша паламарчук
Я тобі одну розумну річ скажу: Зелені це недозрілі червоні.
показати весь коментар
04.04.2020 20:51
+9 Филипп Филиппович Преображенск
Как насчет твоих мамы и папы? Или ненависть к Пороху такая что даже кушать не хочется?
показати весь коментар
04.04.2020 20:52
Дивитись коментарі