86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Станом на 4 квітня 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, більшість мала супутні захворювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.

Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%).

За віковим розподілом:

30-39 років - 2 особи;

40-49 років - 2 особи;

50-59 років - 9 осіб;

60-69 років - 9 осіб;

70-79 років - 5 осіб;

80-89 років - 1 особа.

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Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

61% - серцево-судинні захворювання;

40% - цукровий діабет;

13% - новоутворення;

4% - захворювання нирок;

9% - захворювання легенів;

4% - ожиріння.

"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

Всі 28 померлих пацієнтів були госпіталізовані. З них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", - йдеться в повідомленні.

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