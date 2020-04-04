86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.
Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%).
За віковим розподілом:
30-39 років - 2 особи;
40-49 років - 2 особи;
50-59 років - 9 осіб;
60-69 років - 9 осіб;
70-79 років - 5 осіб;
80-89 років - 1 особа.
Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):
61% - серцево-судинні захворювання;
40% - цукровий діабет;
13% - новоутворення;
4% - захворювання нирок;
9% - захворювання легенів;
4% - ожиріння.
"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.
Всі 28 померлих пацієнтів були госпіталізовані. З них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", - йдеться в повідомленні.