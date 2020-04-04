У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ

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Наразі відбуваються поховання померлих від коронавірусу, офіційно заборону не оголошували.

Як зазначає hromadske, на сьогодні в Україні затверджено наказом МОЗ лише один протокол - "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", в якому про поховання не йдеться, інформує Цензор.НЕТ.

Не йдеться про це і в розпорядженні головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я hromadske підтвердили, що можливість поховати померлих від коронавірусу залишається.

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"На сьогоднішній день відбуваються поховання. Якщо це має бути кремація, то це має бути офіційно озвучено. Наразі відбуваються поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко відразу про це скаже", - повідомили у відомстві.

Сам Ляшко заявив ще 23 березня, що МОЗ розробляє правила поховання померлих від коронавірусу. Рекомендації щодо захоронення розробляли в Центрі громадського здоров'я, проте в них не йдеться про обов'язкову кремацію.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю 4 квітня заявив, що медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.