У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ

Як зазначає hromadske, на сьогодні в Україні затверджено наказом МОЗ лише один протокол - "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", в якому про поховання не йдеться, інформує Цензор.НЕТ.
Не йдеться про це і в розпорядженні головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня.
У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я hromadske підтвердили, що можливість поховати померлих від коронавірусу залишається.
"На сьогоднішній день відбуваються поховання. Якщо це має бути кремація, то це має бути офіційно озвучено. Наразі відбуваються поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко відразу про це скаже", - повідомили у відомстві.
Сам Ляшко заявив ще 23 березня, що МОЗ розробляє правила поховання померлих від коронавірусу. Рекомендації щодо захоронення розробляли в Центрі громадського здоров'я, проте в них не йдеться про обов'язкову кремацію.
Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю 4 квітня заявив, що медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.