У лікарнях Києва зараз є 380 справних апаратів ШВЛ, - Кличко

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У лікарнях Києва зараз є 380 справних апаратів ШВЛ, - Кличко

У Києві зараз у наявності 380 справних апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день апаратів штучної вентиляції легенів у Києві більше, ніж в інших містах України - 380. Ще 17 замовили, вже проплатили. Ми очікуємо надходження цих апаратів штучної вентиляції легенів наступного тижня або через тиждень", - сказав Кличко.

Він уточнив, що загальна кількість апаратів ШВЛ у Києві становить 440 одиниць, але з них справні лише 380.

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Також, за словами Кличка, зараз у Києві є в наявності 700 тис. медичних масок. Додатково місто замовило 1 млн масок.

Нагадаємо, станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 magic SOM 2020
Вопрос в другом!!!
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
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04.04.2020 21:49
+4 Ihor Pil
а сколько неработающих в подсобках стоит по клиникам (это я как анестезиолог говорю) и восстановить их для Киева - сущие копейки!
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле! В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6541
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04.04.2020 21:52
+3 Антон Куприянов
Так, что там на счёт мобильных крематориев ?
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04.04.2020 21:45
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