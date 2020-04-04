У лікарнях Києва зараз є 380 справних апаратів ШВЛ, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день апаратів штучної вентиляції легенів у Києві більше, ніж в інших містах України - 380. Ще 17 замовили, вже проплатили. Ми очікуємо надходження цих апаратів штучної вентиляції легенів наступного тижня або через тиждень", - сказав Кличко.
Він уточнив, що загальна кількість апаратів ШВЛ у Києві становить 440 одиниць, але з них справні лише 380.
Також, за словами Кличка, зараз у Києві є в наявності 700 тис. медичних масок. Додатково місто замовило 1 млн масок.
Нагадаємо, станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле!