У Підмосков'ї унаслідок вибуху обвалився під'їзд 5-поверхового будинку, троє загиблих. ФОТО

9548 133

У Росії в підмосковному місті Орєхово-Зуєво стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок вибуху сталося обвалення під'їзду з п'ятого до третього поверху включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 01

Унаслідок вибуху 3 людини загинули, п'ятеро постраждали.

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 02

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 03

Причиною руйнування будівлі в МНС РФ називають вибух газової колонки в одній із квартир.

Дивіться також: "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня. ВIДЕО

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 04
У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 05

Триває розбір завалів і пошук людей.

Дивіться також: "Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28 Harib Da
Хуйло вспомнило про операцию с гексогеновым сахарком 21-летней давности?
показати весь коментар
04.04.2020 22:33
+23 Глеб123
какой ещё взрыв? у кацапов пишут что - "хлопок"
показати весь коментар
04.04.2020 22:31
+23 Maksim Perepelitca
В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших - Цензор.НЕТ 5833.
показати весь коментар
04.04.2020 22:40
Дивитись коментарі