Третій пацієнт одужав від COVID-19 на Львівщині, - ОДА

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У Львівській області видужав 57-річний пацієнт, у якого виявили коронавірус після повернення з Італії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, за словами лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталії Тімко, перший результат тесту на коронавірусну інфекцію виявився позитивним. Другий і третій - негативними.

Зазначимо, що пацієнт перебував на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні.

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Нагадаємо, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1 225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Загалом в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19. 25 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Станом на 10:00 4 квітня на Львівщині підтверджено 14 випадків коронавірусу.