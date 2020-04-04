На Тернопільщині 160 підтверджених випадків COVID-19, із них 106 - у Монастириському районі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу з боротьби з коронавірусом.
🔹106 - жителі Монастириського району (1 - летальний);
🔹18 - жителі Заліщицького району;
🔹13 - жителі Козівського району (1 - летальний);
🔹8 - жителі Тернополя;
🔹7 - жителі Кременецького району;
🔹3 - жителі Бучацького району;
🔹3 - жителі Підгаєцького району;
🔹1 - житель Тернопільського району;
🔹1 - житель Бережанського району.
В області 25 нових підтверджених випадків COVID-19, із них 4 в Тернополі.
3 hrs ·
В общем, вся наша лента в коробках с продуктами, но тут у нас еще одна история. И история детективного характера.
В общем, сейчас вся логистическая машина РОШЕН, а поверьте - там работают спецы, заточена на поиски и закупку медицинских грузов. Номенклатура там впечатляет, суммы тоже. И вот так были найдены 10 000 стерильных костюмов для медработников, в Китае. Пока оформляли контракт, пока решали транспорт - решили докупить еще 20 000, а потом еще 40 000.
Фабрика отгрузила 30 000, а вот дальше... хлоп, и русские перекупили. Просто тупо двойной прайс заплатили, а китайцы такие - это просто бизнес - перенесли отгрузку остатков нашей партии на июнь. Ага, ну спасибо, ну удружили.
История со счастливым концом - были найдены и законтрактованы дополнительные 100 000 (сто тысяч, именно так) костюмов в Южной Корее. И это несколько миллионов долларов. Да. Снова.
Стойкое ощущение дежавю и ассоциации с 2014 годом не покидают ни на мгновение. Но тот простой факт, что и тогда и сейчас У НАС был НАШ лидер вселяет в НАС уверенность в завтрашнем... и так далее, по календарю.