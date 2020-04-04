На Тернопільщині 160 підтверджених випадків COVID-19, із них 106 - у Монастириському районі

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У Тернопільській області станом на 22:00 4 квітня виявлено 160 випадків COVID-19, 2 людини померли. Найбільша кількість інфікованих - у Монастириському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу з боротьби з коронавірусом.

🔹106 - жителі Монастириського району (1 - летальний);

🔹18 - жителі Заліщицького району;

🔹13 - жителі Козівського району (1 - летальний);

🔹8 - жителі Тернополя;

🔹7 - жителі Кременецького району;

🔹3 - жителі Бучацького району;

🔹3 - жителі Підгаєцького району;

🔹1 - житель Тернопільського району;

🔹1 - житель Бережанського району.

В області 25 нових підтверджених випадків COVID-19, із них 4 в Тернополі.

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