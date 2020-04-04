170 українців захворіли та лікуються від COVID-19 за кордоном, більшість в Італії, - МЗС

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Кількість українців, які лікуються від COVID-19 за кордоном, збільшилася до 170 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Найбільше громадян України лікуються в Італії - 121. Також українці лікуються в Греції (16), Іспанії (п'ять), Домініканській Республіці, Німеччині, Польщі (по чотири), Австрії (три), Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, Росії, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії, Швеції, а також на Сейшельських островах (по одному).

За добу кількість хворих українців за кордоном збільшилася на 4 (всі в Іспанії).

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Кількість українців, які померли (5) та вилікувалися (11) від COVID-19, за добу не змінилася.