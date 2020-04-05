Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що ситуацію на сході України нормалізувати дуже складно.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Світ", передає Цензор.НЕТ.

Все керівництво України (не тільки президент Зеленський, хоча він намагається щось там зробити, спадок у нього важкий), якщо можна сказати, еліта, має згуртуватися, усвідомивши, що Україна - це ось ця межа, і війни не повинно бути, зробити все, щоб не було цієї війни. Знаєте, може, десь піти на, здавалось би, для когось - націоналістично налаштованих людей в Україні - непопулярні кроки. Провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон з Росією. Щоб це був український кордон, ці 400 кілометрів", - упевнений Лукашенко.

За його словами, українському політикуму потрібно визначитися.

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"Треба визначитися в пріоритетах: що "не допустимо, не підемо, не робитимемо" чи відновити кордони держави? Відновивши після якихось виборів (як вони їх проведуть, наприклад, я не втручаюся в їх справи) територіальну цілісність на Донбасі ... ми забули, що таке війна - з німцями співпрацюємо. Хоча хто міг подумати в 45-му, що ми з ними взагалі будемо розмовляти? Ніхто. Пам'ять така людська - все зарубцювалося. Тут теж зарубцюється, але в цьому напрямку, виходячи з досвіду людського, треба рухатися. Відновивши кордон, потім будуть вирішуватися ці питання. Але ви уявляєте, що це буде непросто? Тому що там еліти і керівництво навіть України занадто роз'єднані. Президент, можливо, і пішов би на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть і так далі. Тому треба сісти, голову в руки взяти і подумати: як це зробити? Щоб, давайте скажемо відверто, і Росії дати зберегти обличчя, і щоб там різанина не розпочалася, як росіяни кажуть, в Донбасі і Луганську. Тобто треба ось їм, насамперед, визначитися, українцям, тому що війна на їхній території. Можна звинувачувати Росію скільки хочете, і якщо Росія хоч якось в цьому напрямку робить кроки, треба рухатися в напрямку вирішення цього питання. І скористатися цим шансом, поки Росія взагалі не забула це питання і не відмахнулася взагалі, а веде на цю тему діалог", - сказав Лукашенко.