Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

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Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, перевищить світову фінансову кризу 2008 року.

Про це заявила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час відеоконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Аданомом Гебреєсусом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вона закликала до глобальної солідарності всіх країн та допомоги тим, чия економіка найбільше постраждає внаслідок пандемії.

Вона наголосила, що ситуація у світі вже стала безпрецедентною:"Це криза, як жодна інша. Ще ніколи в історії Міжнародного валютного фонду ми не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Вже маємо рецесію, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза 2008 року. Це криза, через яку ми всі маємо діяти разом".

Очільниця МВФ повідомила, що понад 90 країн вже звернулося до фонду з проханням про фінансову допомогу. Крісталіна Георгієва також закликала банки вже тепер почати підтримувати ринки країн, які розвиваються.

Лише в США за останні два тижні заявки на допомогу безробітним подало 10 мільйонів людей. В Іспанії, яка також глибоко постраждала від епідемії, безробіття перевищило 9 відсотків.

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Коронавірус і карантин
карантин криза МВФ Крісталіна Георгієва Гебреєсус COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 Yasina Nina
А шо ж так? У вас теперь Петя снова "Президент."
Вопрос к 73% тех,кто " Абы не Порошенко"!
Или начинаете уже искать на кого свалить провалы зебильной власти ? Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 2341
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05.04.2020 02:34
+20 Поедатель Зябликов
При Порошенко не было ни военного ни чрезвычайного положения в период тяжёлых боёв. А при зелёной сопле эпидемия ещё толком не началась, а всю страну уже превращают в концлагерь. Почувствуй разницу, лахта.
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05.04.2020 02:12
+19 torr rock
Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 2062
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05.04.2020 02:57
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