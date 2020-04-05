МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

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Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України надав інструкцію з правильного використання медичних масок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці центру в фейсбуці.

Як зазначається, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.



Як надягати маску:

✔️Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.

✔️Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.

✔️Маску слід змінювати щочотири години.



Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.

Не можна використовувати маску повторно.

Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.



Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.





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