МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці центру в фейсбуці.
Як зазначається, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.
Як надягати маску:
✔️Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
✔️Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
✔️Маску слід змінювати щочотири години.
Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
Не можна використовувати маску повторно.
Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.
Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а хули?
Толку ж все равно - ноль ))))