МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

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МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України надав інструкцію з правильного використання медичних масок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці центру в фейсбуці.

Як зазначається, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Як надягати маску:
✔️Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
✔️Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
✔️Маску слід змінювати щочотири години.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
Не можна використовувати маску повторно.
Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

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Коронавірус і карантин
карантин маска Мінздоров'я ЦГЗ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 Поедатель Зябликов
Хи-хи! На какие шиши их менять? Самый дешёвый намордник, который я смог купить, 30 гр. Ну про наши "астрономические" зарплаты и пенсии все в курсе!
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные? Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 6424
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05.04.2020 08:27
+12 Андрей Стадник
Ругаться матом тут нельзя, да?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а хули?
Толку ж все равно - ноль ))))
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05.04.2020 08:31
+11 Mihalich e51ccc0f
А чому не кажуть, що для підтримки імунітету вкрай потрібне свіже повітря? Маска вбиває імуніте. А інших ліків від хвороби не існує. Чому не встановити норму "На відкритому просторі не наближатися до інших людей ближче 3 м без надітої маски". А виходити надвір треба обов'язково. Щоб продихатися. Це вам будь який лікар скаже.
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05.04.2020 08:27
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