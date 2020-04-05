В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник

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У Київській міській державній адміністрації заявляють про наявність у вільному доступі в мережі аптек КП "Формація" медичних масок. Всього їх кількість становить близько 70 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заступник київського мера Микола Поворозник.

"Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання, носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання.



Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і водночас стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!

Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички".

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