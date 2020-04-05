Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину

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У Київській області поліція притягла до адміністративної відповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які відновили діяльність всупереч вимогам карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.

Зазначимо, що представники малого та середнього бізнесу столичної області виконали вимоги Уряду країни і припинили свою діяльність, усвідомлюючи, що вони можуть наражати на небезпеку життя та здоров’я громадян. Адже обмежувальні карантинні заходи спрямовані на непоширення небезпечної інфекції коронавірусу.

Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП. І це, на жаль, ніяким чином не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.

Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП.

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Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. до 170 тис. гривень.





