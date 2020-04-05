За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

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За минулу добу кількість жителів Києва, які захворіли коронавірусом, збільшилася ще на 31 людину.

Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Захворіли:

-18 жінок віком від 21-го до 78-ти років

-13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.

Один - 71-річний чоловік - помер.



10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків. Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно за кордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - підсумував мер.

Зазначимо, що за даними МОЗ на ранок 5 квітня в Києві підтверджені 225 випадків COVID-19.