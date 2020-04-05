За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

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За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

За минулу добу кількість жителів Києва, які захворіли коронавірусом, збільшилася ще на 31 людину.

Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Захворіли:
-18 жінок віком від 21-го до 78-ти років
-13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
Один - 71-річний чоловік - помер.

10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків. Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно за кордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - підсумував мер.

Зазначимо, що за даними МОЗ на ранок 5 квітня в Києві підтверджені 225 випадків COVID-19.

За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко 01

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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05.04.2020 10:31
+3 саша паламарчук
За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 8427
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05.04.2020 10:34
+3 А П 6d5dcd2e
Sophia-Maria Duglass А какой врач, в своем уме, будет, сейчас, вести, к себе в дом,возможно, больных коронавирусом?
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05.04.2020 10:35
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