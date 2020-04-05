В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

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За минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 55 нових пацієнтів, з них жоден не перебуває у важкому стані.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні підтверджені 156 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 12 дітей. Було госпіталізовано з 156 осіб 55 осіб. Жодна з них не в тяжкому стані. До апаратів штучної вентиляції легенів за минулу добу не підключений жоден з нових госпіталізованих. Всього на апаратах штучної вентиляції легенів перебуває 18 людей. У цілому госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей", - розповів Ляшко.

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