В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

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В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

За минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 55 нових пацієнтів, з них жоден не перебуває у важкому стані.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні підтверджені 156 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 12 дітей. Було госпіталізовано з 156 осіб 55 осіб. Жодна з них не в тяжкому стані. До апаратів штучної вентиляції легенів за минулу добу не підключений жоден з нових госпіталізованих. Всього на апаратах штучної вентиляції легенів перебуває 18 людей. У цілому госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей", - розповів Ляшко.

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Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 никита ecb048f1
потому и 624, что ввели карантин..
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05.04.2020 10:52
+3 Pavlo Dudra
очікується спалах після Паски...


коли народ не втримається,щоб не посвятити пасочки..


особливо під"чулим духовним керівництвом" попів РПЦ(КГБ)..
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05.04.2020 11:05
+2 Александр Иванов 29ff5b68
Необходимо что бы опубликовали количество всех умерших за каждые сутки с указанием причин, будет видна динамика, а так где то могут указывать другой диагноз или наоборот списывать на вирус, без полной картины по Стране толку не будет.
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05.04.2020 10:45
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