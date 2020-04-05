Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко. ІНФОГРАФІКА

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Якщо порівнювати статистику поширення коронавірусу в Україні та інших країнах, то в Україні він поширюється менш стрімко, ніж в Італії, Іспанії та США.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 осіб (з коронавірусом. - Ред.), як у нас сьогодні модно сказати наступні цифри: Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія - за 7 днів, США - за 8 днів, Україна - понад, ніж за 9 днів", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко 01

"Станом на сьогодні у нас одужали 25 осіб, померло - 32. За минулу добу одужали 2 нові пацієнти, летальних випадків у нас 4 нових. За минулу добу найбільша кількість випадків (коронавірусу. - Ред.) зареєстровано в Києві 30 випадків, Тернопільській області - 25 випадків і в Кіровоградській області - 18 випадків. Найбільша кількість випадків від початку епідемії зареєстровано у місті Києві - 225, Чернівецькій області - 220 і Тернопільській області - 160 випадків. Приріст підтверджених випадків у порівнянні з минулою добою становить 14%", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+50 Максим Майборода
В Испании проведено 355 тысяч тестов, в Италии 657 224 тестов а в США 1 656 897 тестов.
В Украине проведено 5493 тестов.
Чё он несет?
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05.04.2020 10:51
+44 kostjaua5
Совок в этой стране непобедим.Это как диагноз.С..ка участковым раздают протоколы,уврачей нет тестов,с больных берут деньги.Мы так и не смогли уйти от параши.
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05.04.2020 10:46
+37 Борменталь Незабаром
конечно, если всем отказывать в тестировании, то у нас и будет подобная "статистика"

если бы в Украине проводили тестирование всех из группы риска - то кол-во заболевших у нас было бы больше, чем во всём мире вместе взятом!
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05.04.2020 10:47
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