МОЗ оприлюднило статистику щодо COVID-19: 74,4% випадків - це особи у віці від 30 до 69 років, 55% - жінки

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МОЗ оприлюднило статистику щодо COVID-19: 74,4% випадків - це особи у віці від 30 до 69 років, 55% - жінки

65,6% померлих з коронавірусною хворобою це жінки. Крім того, 5 з 32 летальних випадків - це особи до 50 років.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У структурі за статтю та віком з підтверджених випадків коронавірусної хвороби зараз  лідерство за жінками. Ми маємо 55% випадків, зареєстрованих серед жінок, і 45% - серед чоловіків. 74,4% хворих - це особи у віці від 30 до 69 років", - розповів Ляшко.

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"Випадки смерті на сьогодні зареєстровано вже в 11 регіонах країни. Якщо подивитися на статистику, то в статевій структурі померлих (з коронавірусної хвороби. - Ред.) превалюють жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років - 84,4%.

До 50 років у нас зареєстровані 5 летальних випадків. Якщо ми подивимося на статистику 60+ (років. - Ред.), то це практично 50% померлих. Майже всі померлі, 84%, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких були об'єднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи у віці від 60 років, особливо з хронічними хворобами, це найбільша група ризику, яка має дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів", - додав головний санітарний лікар.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
Итальянцы всех умерших от всевозможных болезней записывают в стату по короне, если у них обнаружена позитивная на нее проба. и не колышит... отседова и такая смертность. Представь, вот умерло в Бергамо допустим в день 400 человек. Это ж скоко паталогоанатомов нужно, что бы вскрыть 400 тушь и выяснить причину смерти...
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05.04.2020 11:17
+5 Прощай немытая раССея
Проклятые бЕндеры.... Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 2271




Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 9568
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05.04.2020 11:24
+4 Олег Анатолиевич
Статистика скудная. Сколько например среди заболевших корововирусом курящих? Сколько синелобых? А так корововирус ообычный грипп с обычными осложнениями у хроников. Посему все на турники, гири и штанги!
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05.04.2020 11:16
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