Пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках було зафіксовано підвищений радіаційний фон

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У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції і на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва горить ліс. Пожежа поширилася вже на територію понад 100 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація з ліквідацією загоряння складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.

"Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає понад 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева...



Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - інформує Фірсов.

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Пресслужба ДСНС повідомляє, що станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих вогнищ. Радіаційний фон в межах норми.

О 8:40 літак АН-32 (32) ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі. 0 9:53 до Зони відчуження вилетів ще один літак АН-32 (31)..

У ДСНС нагадують, що 4 квітня о 13:22 до них надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Усього до гасіння пожежі було залучено понад 90 пожежників і 21 одиниця техніки, у тому числі 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8.

У суботу на 20:00 верхової пожежі вже не спостерігалося.

Рятувальники додали, що в суботу на окремих ділянках горіння був зафіксований підвищений радіаційний фон, що ускладнювало гасіння.

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