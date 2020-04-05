У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

1671

МОЗ встановило механізми перевірки на можливі невиявлені випадки коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Стандартом надання медичної допомоги, який був оновлений минулого тижня, ми передбачили чітко, що у всіх померлих від пневмонії має братися матеріал для дослідження. Він буде досліджений методом ПЛР. Будемо чітко дивитися, чи було пропущено випадки коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко

"Кожен випадок (коронавірусу. - Ред.) підтверджується і офіційна статистика про кількість випадків коронавірусної хвороби на території України озвучується МОЗ", - поясни головний санітарний лікар відмінності в даних регіональних лабораторій і цифрах МОЗ.

Відзначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.