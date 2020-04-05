У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

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У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

МОЗ встановило механізми перевірки на можливі невиявлені випадки коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Стандартом надання медичної допомоги, який був оновлений минулого тижня, ми передбачили чітко, що у всіх померлих від пневмонії має братися матеріал для дослідження. Він буде досліджений методом ПЛР. Будемо чітко дивитися, чи було пропущено випадки коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

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"Кожен випадок (коронавірусу. - Ред.)  підтверджується і офіційна статистика про кількість випадків коронавірусної хвороби на території України озвучується МОЗ", - поясни головний санітарний лікар відмінності в даних регіональних лабораторій і цифрах МОЗ.

Відзначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8124
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05.04.2020 11:37
+9 Прощай немытая раССея
У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5646
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05.04.2020 11:42
+8 Привет
Зебилы...такие зебилы...
А может нужно делать тесты всем заболевшим пневмонией а? При жизни? Что бы врачей обезопасить...это как минимум...
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05.04.2020 11:39
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