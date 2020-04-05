За добу в Україні COVID-19 виявили у 12 дітей, - МОЗ

7025

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 12 дітей. В цілому госпіталізовано 624 людини, з них - 30 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"В Україні за минулу добу підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби, з них - 12 дітей. З 156 осіб в установи охорони здоров'я були госпіталізовані 55 осіб. Жоден з них не перебуває у важкому стані. До апаратів штучної вентиляції легень не підключений за минулу добу жоден з нових госпіталізованих", - сказав Ляшко.

Він додав, що в цілому на апараті штучного дихання перебуває 18 осіб, а в цілому госпіталізовано 624 людини, з них - 30 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ