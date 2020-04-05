Загазованість повітря у Києві викликана антициклоном із високим атмосферним тиском: ситуація збережеться найближчими днями, - ДСНС

2792

Забруднення повітря в Києві пов'язане з антициклоном, високим тиском, слабким вітром і підвищенням температури в приземному шарі, яке триватиме найближчі кілька днів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Ця ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів", - йдеться в повідомленні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, станом на 3 квітня в повітрі Києва спостерігалося перевищення зважених речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.

"Харакер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів. ФОТО СУПУТНИКА