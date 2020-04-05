Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Про це він сказав під час пресбрифінгу в суботу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.
"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.
Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.
"За моєю вказівкою, додаткові 1000 військовослужбовців будуть перебувати в Нью-Йорк Сіті, щоб надати допомогу там, де її найбільше потребують", - заявив президент.
Він підкреслив, що цей мегаполіс зараз є "найгарячішим" місцем з усіх гарячих точок.
Водночас глава Білого дому уточнив, що мова йде, головним чином, про військово-медичний персонал.
Президент також зазначив, що заявлену ним кількість військових може бути збільшено. Крім того, додаткові військові можуть бути спрямовані в інші осередки захворювання в країні, хоча зараз таких планів немає.