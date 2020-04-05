Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

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Глава Білого дому Дональд Трамп попередив американську громадськість про наступний "складний тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус у країні.

Про це він сказав під час пресбрифінгу в суботу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.

Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.

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"За моєю вказівкою, додаткові 1000 військовослужбовців будуть перебувати в Нью-Йорк Сіті, щоб надати допомогу там, де її найбільше потребують", - заявив президент.

Він підкреслив, що цей мегаполіс зараз є "найгарячішим" місцем з усіх гарячих точок.

Водночас глава Білого дому уточнив, що мова йде, головним чином, про військово-медичний персонал.

Президент також зазначив, що заявлену ним кількість військових може бути збільшено. Крім того, додаткові військові можуть бути спрямовані в інші осередки захворювання в країні, хоча зараз таких планів немає.

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