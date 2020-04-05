Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі. КАРТА

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Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі. При цьому найбільше хворих зараз в Печерському районі столиці.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава міста оприлюднив карту захворювання в столиці.

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Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:
Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 і Святошинському - 11.

Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 01
Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 02
Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 03

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Борменталь Незабаром
это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
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05.04.2020 12:51
+3 Герхард
Ну ващето еще на Печерске живут люди, которые могут позволить себе чаще ездить за границу.

Ты об этом не думал?
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05.04.2020 13:07
+2 Павел Я 17d636ef
Печерск это центр, там живут более обеспеченные люди, которые могут себе позволить пройти тест, хотя население печерска намного меньше того же дарницкого района. Такая статистика ниочем.
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05.04.2020 13:03
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