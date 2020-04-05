Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі. При цьому найбільше хворих зараз в Печерському районі столиці.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава міста оприлюднив карту захворювання в столиці.

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Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:

Голосіївський +1

Дарницький +7

Деснянський +3

Дніпровський +2

Оболонський +2

Печерський +3

Подільський +4

Святошинський +2

Солом’янський +3

Шевченківський +4

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 і Святошинському - 11.





