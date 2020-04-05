Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників у районі населеного пункту Кам’янка.
Також збройні формування Російської Федерації використовували міномет 120 калібру під час обстрілу наших позицій неподалік Гнутового.
На Луганському напрямку, противник випустив 2 міни 82 калібру по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Хутр Вільний.
Підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів.
За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили у відомстві.