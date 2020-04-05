Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вже п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників у районі населеного пункту Кам’янка.

Також збройні формування Російської Федерації використовували міномет 120 калібру під час обстрілу наших позицій неподалік Гнутового.

На Луганському напрямку, противник випустив 2 міни 82 калібру по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Хутр Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовували 120- і 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили у відомстві.