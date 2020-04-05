Кількість хворих коронавірусом у Кіровоградській області зросла до 37 випадків, - ОДА

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Кількість хворих коронавірусом у Кіровоградській області зросла до 37 випадків, - ОДА

У Кіровоградській області збільшилася кількість хворих коронавірусом - зареєстровано 37 випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"Фахівці лабцентру отримали чергові результати ПЛР-тестування конктактних осіб щодо раніше виявлених випадків. Наразі маємо 37 захворювань на COVID-19 в області.
Випадки виявлені: 2 - у Кропивницькому, серед яких 29 - мешканці міста, а 3 - мешканці регіону, які на момент інфікування перебували в обласному центрі і зараз продовжують тут лікування; 2 - Кропивницький район; 3 - Долинський район.
 20 хворих перебувають на госпіталізації, із них 3 у важкому стані за соматичними симптомами. 17 осіб мають легкий перебіг захворювання на коронавірус і лікуються вдома з зобов'язанням дотримуватись умов самоізоляції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 нових випадків Covid-19 виявлено в Запорізькій області, всього їх уже 40, - обласний лабораторний центр

Коронавірус і карантин
карантин Кіровоградщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Игнатьев Фион
А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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05.04.2020 14:06
+2 Николай Морозов 5bd628b6
У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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05.04.2020 14:14
+2 Oleg333366
Желаю тебе таким обыкновенным орви заболеть, долбо*б
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05.04.2020 14:17
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