Кількість хворих на коронавірус у Кіровоградській області зросла до 37 випадків, - ОДА

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У Кіровоградській області збільшилася кількість хворих на коронавірус - зареєстровано 37 випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"Фахівці лабцентру отримали чергові результати ПЛР-тестування конктактних осіб щодо раніше виявлених випадків. Наразі маємо 37 захворювань на COVID-19 в області.

Випадки виявлені: 2 - у Кропивницькому, серед яких 29 - мешканці міста, а 3 - мешканці регіону, які на момент інфікування перебували в обласному центрі і зараз продовжують тут лікування; 2 - Кропивницький район; 3 - Долинський район.

20 хворих перебувають на госпіталізації, із них 3 у важкому стані за соматичними симптомами. 17 осіб мають легкий перебіг захворювання на коронавірус і лікуються вдома із зобов'язанням дотримуватись умов самоізоляції".

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