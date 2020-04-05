ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань, передає "Цензор.НЕТ".
ДБР також активно виявляє факти одержання неправомірної вигоди митниками та податківцями за штучне заниження відповідних бюджетних платежів. Крім цього, досі актуальною є проблема наявності корупційної вертикалі в цих органах, коли підлеглі отримують хабарі та передають їх своїм керівникам.
"Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора активізує роботу щодо виявлення податківців та митників, які сприяють ухиленню від сплати митних платежів та мінімізації податкових зобов’язань", — зазначив керівник ДБР Олександр Соколов.