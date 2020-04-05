ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов

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ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов

Державне бюро розслідувань фіксує системні порушення у внесенні службовими особами недостовірних відомостей до інформаційних систем як ДФС, так і ДПС по всій території України. Такі протиправні дії призводять до недоотримання бюджетом коштів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань, передає "Цензор.НЕТ".

ДБР також активно виявляє факти одержання неправомірної вигоди митниками та податківцями за штучне заниження відповідних бюджетних платежів. Крім цього, досі актуальною є проблема наявності корупційної вертикалі в цих органах, коли підлеглі отримують хабарі та передають їх своїм керівникам.

"Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора активізує роботу щодо виявлення податківців та митників, які сприяють ухиленню від сплати митних платежів та мінімізації податкових зобов’язань", — зазначив керівник ДБР Олександр Соколов.

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Топ коментарі
+12 Seggey K
Перевожу. ГБР начинает "обилечивать" налоговую и таможню, не все же СБУ этим заниматься, ГБР тоже хочет кушать.
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05.04.2020 14:18
+5 Игокович
"Пачему не делитесь с ДБР?". ГБР активизирует работу по противодействию служебным преступлениям, совершенным налоговиками и таможенниками, - Соколов - Цензор.НЕТ 9780
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05.04.2020 14:10
+4 Kessirman 54
6 лет одно и тоже, один треп, сколько денег на ветер.Молчали бы уже.
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05.04.2020 14:26
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