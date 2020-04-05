Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

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Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Співробітники Державної прикордонної служби за минулу добу, 4 квітня, виявили трьох українців, які порушили режим самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції".

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Укотре  звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя оточуючих людей, насамперед ваших рідних та близьких.

Вкотре наголошуємо, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

Коронавірус і карантин
Держприкордонслужба карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Грета Тумблер
Правильно, нефиг ехать за границу, пусть здесь заражают!!!!! Самим коронавирус нужен!!!
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05.04.2020 14:32
+7 Роман Гринев 4d9119fa
Зачем заварачивать? Я б ещё подсрачник выписал на дорожку
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05.04.2020 14:34
+6 S.r.l. fe5a5e5a
"завернули" во что? Пограничники завернули троих украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за границу - Цензор.НЕТ 3530
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05.04.2020 14:30
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