За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

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За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

Протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій продовжувала знижуватися. При цьому в порівнянні з першим тижнем темпи сповільнилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в економічному огляді тижні від НБУ.

Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись. - Ред.) в подальшому практично не змінювалося", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій. - Ред.) За винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

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Коронавірус і карантин
безробіття карантин НБУ
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Топ коментарі
+17 Привет
Ну все...еще пару недель карантина и безработица в Украине исчезнет полностью...как исчезла проблема с янтарем...с вырубкой леса...коррупцией и контробандой...
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
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05.04.2020 14:59
+15 Юрій Ан
Не понимаю для кого эти вакансии вообще печатают.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
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05.04.2020 15:07
+8 Запорізький козак
Да у нас этого гуталина этих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 5899
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05.04.2020 15:02
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