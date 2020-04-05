За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в економічному огляді тижні від НБУ.
Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.
"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись. - Ред.) в подальшому практично не змінювалося", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій. - Ред.) За винятком роздрібної торгівлі та фінансів.
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
этого гуталинаэтих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем