За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

3427

Протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій продовжувала знижуватися. При цьому в порівнянні з першим тижнем темпи сповільнилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в економічному огляді тижні від НБУ.

Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись. - Ред.) в подальшому практично не змінювалося", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій. - Ред.) За винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль