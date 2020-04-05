Групи фахівців виїхали в регіони для перегляду переліку лікарень для пацієнтів із коронавірусом, - МОЗ

2448

Перелік з 240 медустанов, які МОЗ вибрало для розміщення пацієнтів з коронавірусом, буде переглянутий.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у нас на штабі були розглянуті питання готовності закладів охорони здоров'я до COVID-19, особливо закладів першої хвилі, яких ми затвердили поки 240. На штабі були сформовані 4 групи, в які входять представники МОЗ, Національної служби здоров'я, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій. І з сьогоднішнього дня ці групи поїхали у області, щоб переглянути правильність визначення установ, які надаватимуть медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також надати практичні рекомендації з облаштування установ, а також правильності запуску санітарного сортування", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Він зазначив, що відвідав Броварську центральну районну лікарню, де введене санітарне сортування. Він назвав це позитивним прикладом і попросив всіх керівників закладів охорони здоров'я взяти його на озброєння.

"Тиждень тому ми розгорнули наметові містечка біля інфекційних лікарень, але в цьому випадку в Броварах це розгорнуто при вході на територію лікарні. Всі з підозрою на COVID-19 відходять в один бік, а всі інші, щоб потрапити в певні відділення лікарні, проходять температурний скринінг, дезінфекційну обробку і надалі рухаються за певними коридорами, щоб не перетиналися потоки хворих з температурою, хворих з травмами, а також лікарі, які йдуть в окремому напрямку.

Це створює певні незручності на першому етапі, коли налагоджується робота, але це вимушені заходи, які дозволять запобігти поширенню коронавірусної хвороби і запобігти занесенню її в установи охорони здоров'я, де ще не перебувають хворі з підозрою на вірус", - розповів Ляшко.