"Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків"

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"Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків"

Озброєний молодий чоловік погрожував лікарям звести рахунки. Для переконливості сів разом із ними до карети швидкої і всю дорогу тримав їх під прицілом.

"Сюжет, гідний гангстерського фільму, розігрався сьогодні в Чернівцях. Медикам швидкої допомоги довелося везти до лікарні чоловіка з вогнепальним пораненням, крім того, в кареті були присутні і його "братки". Вони не тільки морально підтримували товариша, але і приставили дуло пістолета до медиків. Мовляв, не врятуєте, будуть проблеми", - пише видання "Західний аргумент", передає Цензор.НЕТ.

Медиків швидкої допомоги невідомі викликали на вулицю Воробкевича до 33-річного важко пораненого чоловіка. І тут лікарів чекала неприємна несподіванка: озброєний молодик погрожував лікарям поквитатися. Для переконливості сів разом із ними в карету швидкої допомоги і всю дорогу тримав їх під прицілом.

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Не врятуєте, будуть проблеми, - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних братків 01

Швидку супроводжував також автомобіль, у якому перебували друзі пораненого. У таких умовах перелякані медики надавали допомогу потерпілому. Артеріальний тиск у чоловіка впав майже до нуля, тому шансів врятувати його практично не було, але в лікарню його таки довезли живим.

Озброєні друзі вибігли з автомобіля і разом із медиками кинулися в операційну. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося - він помер у лікарні.

Не врятуєте, будуть проблеми, - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних братків 02

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв підтвердив нам цей інцидент. Втім від подробиць утримався: "Він помер вже в лікарні. Ми його живого довезли. Під час того, як медики надавали потерпілому допомогу в медустанові, була присутня поліція. Ми поки не зверталися в поліцію, бо мені не доповідали про всі подробиці інциденту. Згодом вже спільно з поліцією вирішимо, чи будуть медики писати заяву".

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У поліції підтвердили, що стрілянина, унаслідок якої помер чернівчанин, дійсно була. Однак інформацію про погрози медичним працівникам вони ні підтвердили, ні спростували, пояснивши все таємницею слідства.

Нагадаємо, 4 квітня чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях. Пізніше стало відомо, що в Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС.

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Топ коментарі
+41 Підлога Маккартні
зато в Одессе мужика хазяина кофейни скрутили на раз два... а тут ачько жим-жим, ведь можна и маслину получить "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков" - Цензор.НЕТ 8994
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05.04.2020 15:48
+39 Юрий Мороз bf061623
В полицию мы пока не обращались. Сама полиция возбуждаться тоже не стала.
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05.04.2020 15:47
+33 Назар Марков 3748aee1
полиция решила не вмешиваться
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05.04.2020 15:46
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