"Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків"

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Озброєний молодий чоловік погрожував лікарям звести рахунки. Для переконливості сів разом із ними до карети швидкої і всю дорогу тримав їх під прицілом.

"Сюжет, гідний гангстерського фільму, розігрався сьогодні в Чернівцях. Медикам швидкої допомоги довелося везти до лікарні чоловіка з вогнепальним пораненням, крім того, в кареті були присутні і його "братки". Вони не тільки морально підтримували товариша, але і приставили дуло пістолета до медиків. Мовляв, не врятуєте, будуть проблеми", - пише видання "Західний аргумент", передає Цензор.НЕТ.

Медиків швидкої допомоги невідомі викликали на вулицю Воробкевича до 33-річного важко пораненого чоловіка. І тут лікарів чекала неприємна несподіванка: озброєний молодик погрожував лікарям поквитатися. Для переконливості сів разом із ними в карету швидкої допомоги і всю дорогу тримав їх під прицілом.

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Швидку супроводжував також автомобіль, у якому перебували друзі пораненого. У таких умовах перелякані медики надавали допомогу потерпілому. Артеріальний тиск у чоловіка впав майже до нуля, тому шансів врятувати його практично не було, але в лікарню його таки довезли живим.

Озброєні друзі вибігли з автомобіля і разом із медиками кинулися в операційну. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося - він помер у лікарні.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв підтвердив нам цей інцидент. Втім від подробиць утримався: "Він помер вже в лікарні. Ми його живого довезли. Під час того, як медики надавали потерпілому допомогу в медустанові, була присутня поліція. Ми поки не зверталися в поліцію, бо мені не доповідали про всі подробиці інциденту. Згодом вже спільно з поліцією вирішимо, чи будуть медики писати заяву".

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У поліції підтвердили, що стрілянина, унаслідок якої помер чернівчанин, дійсно була. Однак інформацію про погрози медичним працівникам вони ні підтвердили, ні спростували, пояснивши все таємницею слідства.

Нагадаємо, 4 квітня чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях. Пізніше стало відомо, що в Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС.