Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
З 88 випадків:
30 - в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів;
19 - у Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с. Крюківщина, с. Свято-Петрівське;
7 - у м. Бориспіль;
5 - у м. Буча;
4 - в м. Вишгород;
4 - в м. Біла Церква;
3 - в м. Бровари;
3 - в м. Ірпінь;
2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 - в Миронівському р-ні (с. Маслівка);
1 - у м. Фастів;
1 - у м. Ворзель;
1 - у м. Гостомель;
1 - у с. Коцюбинське;
1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 - у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 - у Броварському р-ні, с. Зазим’є;
1 - у Ставищенському р-ні, смт Ставище;
1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище.
З них на стаціонарному лікуванні - 32 особи, на амбулаторномом лікуванні (самоізоляції) - 56.
Одужали 4. Дівчина (21 рік) із м. Бровари, чоловік (51 рік) із м. Біла Церква, жінка (34 роки) із с. Дмитрівка Києво-Святошинського р-ну, жінка (60 років) із м. Обухів.
Померли 5 (зокрема жінка 56 років із м. Фастів).
За віком захворілих:
0-10 років – 5,68%;
11-20 років – 2,27%;
21-30 років – 7,95%;
31-40 років – 24,3%;
41-50 років – 30,6 %;
51-60 років – 21,5%;
61-70 років – 4,54%;
понад 70 років – 5,68 %.
Підозри на зараження мають 367 людей. Найбільше в Києво-Святошинському (80) і в Обухівському (60) районах.
Встановлено медичне спостереження за 1 066 контактними особами.
Зазначимо, що в Міністерстві охорони здоров'я вранці повідомляли про 82 хворих на коронавірус у Київській області.