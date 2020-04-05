Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області на ранок 5 квітня 2020 року офіційно підтверджено 88 випадків захворювання на коронавірус, із них 5 дітей (3 із смт Козин; 1 із с. Лісники, 1 із м. Бориспіль).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

З 88 випадків:

30 - в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів;

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19 - у Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с. Крюківщина, с. Свято-Петрівське;

7 - у м. Бориспіль;

5 - у м. Буча;

4 - в м. Вишгород;

4 - в м. Біла Церква;

3 - в м. Бровари;

3 - в м. Ірпінь;

2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі;

2 - в Миронівському р-ні (с. Маслівка);

1 - у м. Фастів;

1 - у м. Ворзель;

1 - у м. Гостомель;

1 - у с. Коцюбинське;

1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;

1 - у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;

1 - у Броварському р-ні, с. Зазим’є;

1 - у Ставищенському р-ні, смт Ставище;

1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище.

З них на стаціонарному лікуванні - 32 особи, на амбулаторномом лікуванні (самоізоляції) - 56.

Одужали 4. Дівчина (21 рік) із м. Бровари, чоловік (51 рік) із м. Біла Церква, жінка (34 роки) із с. Дмитрівка Києво-Святошинського р-ну, жінка (60 років) із м. Обухів.

Померли 5 (зокрема жінка 56 років із м. Фастів).

За віком захворілих:

0-10 років – 5,68%;

11-20 років – 2,27%;

21-30 років – 7,95%;

31-40 років – 24,3%;

41-50 років – 30,6 %;

51-60 років – 21,5%;

61-70 років – 4,54%;

понад 70 років – 5,68 %.

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Підозри на зараження мають 367 людей. Найбільше в Києво-Святошинському (80) і в Обухівському (60) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1 066 контактними особами.

Зазначимо, що в Міністерстві охорони здоров'я вранці повідомляли про 82 хворих на коронавірус у Київській області.